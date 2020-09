Comme vous le savez il sera bientôt possible de transférer les Pokémon de l'application smartphone Pokémon Go vers Pokémon Home.C'est chouette? Et bien pas vraiment.On apprend via le site Serebii que le transfert coûtera des Poképièces(l'équivalent de l'argent réel dans Pokémon Go).Pour l'instant pas d'autre précision par rapport au nombre de Poképièce requis pour chaque transfert.Merci GFhttps://twitter.com/SerebiiNet/status/1310957869798481924