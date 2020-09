c'est aujourd'hui que le NDA des médias, ayant reçu des xbox series, X saute, donc attendez vous à voir bon nombre de vidéos youtube et autre articles parlant de la consolepetit bonus, les temps de chargement de certains jeux non optimisés pour le ssd de la consolel'info qui intéresse tout le monde : Oui elle est encore PLUS SILENCIEUSE que la one XSekiro tourne à 60fps sans aucun patch ni intervention des développeursvideo de CNETvideo de The Verge