Le studio Build a Rocket Boy Games, fondé par Leslie Benzies, ancien producteur de la franchise GTA, après son départ de Rockstar Games en 2016, a reçu un financement de 35 millions d'euros de la part d'investisseurs chinois et américains, dont le plus important provient de NetEase. Si on est loin des 100 millions de dollars dans Bungie, cette somme va quand même permettre de continuer le développement d'Everywhere (un monde ouvert de science-fiction qui va brouiller les lignes entre la réalité et un monde simulé et où la technologie a mené l'espèce humaine jusqu'au bord du gouffre) et accélérer le recrutement de deux structures à Édimbourg et Budapest.