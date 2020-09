Dans un article de Jeu vidéo live,on apprend que GTA V pourrait avoir une mise à jour PS5 gratuit selon Micromania:Mais en allant sur le site de Micromania,le titre n'est (plus ?) pas présent actuellement dans cette liste:Alors vrai leak ou simple erreur ?Au finale,comme il est dit dans l'article de JVL,il faut:

...Dans le but d'aider les joueurs à s'y retrouver dans la jungle des titres PlayStation 4 qui profiteront d'une mise à jour gratuite sur PlayStation 5, Micromania a concocté un listing(...) (...)la version PlayStation 5 du jeu serait gratuite pour tous les possesseurs d'un exemplaire sur PlayStation 4...

posted the 09/24/2020 at 09:24 PM by bogsnake