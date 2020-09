Salut à tous!



En tant que fan de jeux de bagnoles, c'est un peu la misère ce lancement de next gen. Pas de Forza 8 et Gran Turismo 7 a littéralement disparu!



Je vois pas grand chose qui m'intéresse honnêtement pour le lancement. Mais la vraie raison de mon choix, je l'ai découverte aujourd'hui. Ce putain de bruit de PS4!



J'ai une Xbox One de 2013 : zéro bruit. Je l'utilise uniquement pour jouer à Forza et regarder MyCanal. Elle traîne à l'arrache. Je la nettoie jamais. Parfaitement silencieuse.



J'ai également une PS4 de 2013 qui elle surchauffe carrément et se coupe. Et une PS4 Pro d'octobre 2017 qui fait un bruit d'avion. Et ce quelque soit le jeu! Gourmand ou non. Gran Turismo Sport, Fall Guys, Persona 5 bref tous les jeux. Ca me rappelle mes play2 qui lâchaient régulièrement.



Donc très cher Sony, je vais évidement l'acheter ta PS5 mais pas tout de suite. Je vais sagement attendre des retours sur le bruit et autres défauts au bout de quelques mois.

Ptet que finalement je vais prendre une Xbox Series X avec un gamepass en attendant.