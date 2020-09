OMG ! Y'a un jeu BTS qui va sortir le 24 septembre sur smartphone, j'deviens folle ! Le 24 septembre j'sors plus de chez moi, ça a l'air dantesque !On peut s'inscrire ici : http://mar.by/_kNjs Ils sont tellement trop beaux

Like

Who likes this ?

posted the 09/15/2020 at 07:05 PM by linkle