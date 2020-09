Une 3ème console peut-être dans les cartons au nom de code Édimbourg = Series X digital ?Source: https://mobile.twitter.com/JezCorden/status/1303325168224346113 Xbox Series X : deux références et un prix indicatif à 599€ chez FnacOn peux voir que l'article à été fait le 07/09 à 16h et que la Xbox Series S à été vu chez BoulangerLe prix des deux références Xbox Series X est affiché à 599,99€. Il s’agit de prix indicatifs, c’est-à-dire que les prix indiqués lors de la création d’une fiche produit ne sont pas toujours les prix finaux et qu’ils peuvent encore évoluer dans le futur jusqu’à l’annonce officielle de la part de Microsoft.Source : [url]http://www.xboxygen.com/News/34443-Xbox-Series-X-prix-indicatif-de-599EUR-deux-references-chez-Fnac-et-Xbox-Series-S-chez-Boulanger[/url]+ teasing de Microsoft pour la suite des événements[url]http://www.gameblog.fr/news/92600-xbox-series-x-s-un-representant-de-microsoft-laisse-entendre[/url]