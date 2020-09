Aujourd'hui, un revendeur anglais réputé vient confirmer la situation avec un mail envoyé à ses clients.



SimplyGames, un célèbre revendeur en ligne spécialisé dans les jeux vidéo, a brièvement évoqué le prix et la sortie de la PlayStation 5 sur son site web.



Le revendeur commence par mettre en garde les internautes intéressés par la console : il faut s’attendre à des ruptures de stock au lancement. Attention, il s’agit peut-être d’une manière de convaincre les joueurs de précommander la PS5 sans plus attendre.



Dans un second temps, SimplyGames évoque le prix de la PS5. Selon le revendeur, la console munie d’un lecteur de disques sera vendue au prix de 499 livres sterling sur le marché britannique. On peut donc s’attendre à un prix avoisinant les 550 euros dans le reste de l’Europe.