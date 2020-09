Récemment, le studio Lab Zero Games a été sous le feu des projecteurs à cause de son PDG actuel: Mike Zaimont. La principale accustaion étant des comportements "inappropriés" et un petit soupçon de harcèlement sexuel (la mode du moment quand t'as un bon poste, apparemment).Les employés avaient souhaité que Mike Zaimont soit démis de son poste, et l'affaire est passé par le conseil d'administration. Un accord n'ayant pas été trouvé (surprise), le conseil d'administration a été dissous et Mike Zaimont s'est donc retrouvé avec (à peu de choses près) les pleins pouvoirs sur l'entreprise.À la fin du mois dernier, le studio a subi une vague de démissions à la suite de ça et seul une dizaine d'employés travaillaient encore dans l'entreprise. "Travaillaient", en effet, puisqu'ils ont tous été licenciés hier pour motif économique. En cause: des dettes trop importantes, même si Mike Zaimont suggère qu'ils pourraient être réembauchés "si la situation s'améliore". Nul doute que l'argent va rentrer avec personne pour travailler sur quelque jeu que ce soit. Selon les démissionnaires, les projets en cours étaient déjà au point mort depuis une dizaine de jours. Par ailleurs, suite à ce prétexte de licenciement, les derniers employés virés n'ont pas eu d'indemnités de départ.Autumn Games, l'éditeur et propriétaire de la licence Skullgirls, a décidé ne plus collaborer avec Lab Zero Games, et a déclaré être prêt à travailler avec les ex-employés de la société sur la licence Skullgirls, tantis que le développement reste entre les mains de Hidden Variable.Pour Indivisible, en revanche, probablement pas de miracle à espérer. Nul doute que les chances que le studio se relève sont faibles.Reste plus qu'à savoir si après la faillite, Mike Zaimont pourra se trouver un poste chez Ubisoft.