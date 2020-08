Je vais pas chercher à en écrire une tonne, fan de Nolan (le plus brillant et le plus sophistiqué des réalisateurs, ils relèvent le niveau du cinéma).Pour aller droit au but, j'ai été déçu. Déçu parce que le film n'apporte rien de nouveau, une relecture d'Inception avec on va dire un concept différent mais avec une thématique cher à Nolan le Temps.Au début on croit revoir la mise en scène d'un Batman, ensuite se pose l'aspect d'un personnage recruté Inception pour une mission (mais bon là c'est toutefois plus subtile), un rapport de couple tortueux (Inception).Clairement j'ai eut un sentiment de déjà-vu.La mise en scène du film n'est vraiment pas bonne, prenons 2 exemples: à Talinn les voitures (simulant un trafic banal sur autoroute urbaine) sur l'autoroute roulent au ralenti et sont trop espacé, je veux dire qu'on voit bien que ce n'est pas naturel (attention pour les neuneus, je ne parle pas des cascades, ralenti avec effet d'inversion) et la grande bataille de la fin où on a pas la sensation d'une vraie bataille, des soldat qui trottinent, des hélicos qui débarquent malgré une dca, peu de sang gicle en fait, on a de quoi être déçu car après dunkerque on aurait pu penser que cela allait aboutir sur quelque chose de big et on a cette impression que par économie, on voit très peu les adversaires et on imagine même que l'armée ruban rouge c'est juste les mêmes que l'armée ruban bleue. Le montage n'est pas bon pour cette partie du film surtotu qu'elle est complexe du au fait de l'intrication de deux axes temporelle (en fait oui et non c'est plutôt l'interaction d'élément d'une autre époque mais remontant le temps àl'envers mais qui pour eux ets à l'endroit).Nolan avait un gros budget mais en multipliant les lieux sur la planète cela se monte vite.maintenant oui il y les scènes au corps à corps qui sont réussi voir magistrale.Les acteurs sont bons sans être fantastiques mais vient aussi l'explication de l'histoire non-déclarée bloquant l'émotionnelle pour garder "la tangabilité" de l'histoire. Les acteurs n'expriment pas grand chose et donc on se remet à penser à Di Caprio le fou furieux d'Inception.La photographie est réussie, rien à dire on voit de belles.L'aspect musicale est plutôt bon mais pas non plus inoubliable.Le scénario, comme plusieurs Nolan, a se côté wtf, quelques fois tout s'enchainent vite et c'est trop beau pour qu'on y croit.Bon chacun a vu la théorie sur le film, primo elle est pertinente et assez clair mais surtout secondo permet une relecture du film et on comprends dès le manque d'impact voir d'humanité des personnages.Bien évidemment cela transcende le film mais voilà le film est déjà complexe et risque d'en perdre les 3/4 sur la route donc rajouter une couche de "magnifique subtilité" peut tuer le bouche à oreille.-L'actrice incarnant Kat a fait une prestation bonne, maintenant regardons cela de plus prêt, en règle générale à Hollywood, on a jamais un acteur plus petit qu'une actrice (ou une actrice avec des seins énormes) dans Tenet cela n'est pas le cas et un plan rapproché entre Kat et le protagoniste à l'aéroport d'Oslo, où on voit clairement qu'elle est plus grande: Une sorte d'innovation dans le monde du cinéma.Maintenant au-delà des qualités de l'actrice, la théorie voulant que son fils Max soit Neil, vu la taille et la mocheté de Sator on pourrait se dire que cela aide à croire que Kat grande et belle ait eut donc fils Patisson disons d'un grand gabarit et avec une plastique de membre d'un boys band.-plus sérieusement une scène aurait eut beaucoup de mal à être tourné si l'actrice n'avait pas cette grande taille? Saurez-vous deviner laquelle?Une partie qui aurait pu être révolutionnaire c'est les combats à l'envers mais à y bien réfléchir on a déjà vu ça et tourné en plus de façon brillante: Doc Strange où le temps qui remonte affecte le combat dans l'hsitoire. maintenant Nolan y incorpore en plus la présence des personnages d'un autre espace-temps.Ce film m'a déçu car je l'ai trouvé moins bien qu'Inception par exemple.Deux petites choses toutefois m'ont touché, ayant déjà voyagé, j'ai reconnu des endroits où je suis passé (Norvège/il n'y a pas d'aéroport à oslo mais en dehors et Talinn) et cela fait vraiment bizarre de revoir ces endroits dans un film.Si Kojima veut faire du cinéma, malheureusement pour lui la place du génie est déjà prise sauf que sur ce film à vrai dire on voit la patte Nolan mais elle cruellement de nouveauté malgré un propos ambitieux