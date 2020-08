Bonjour à tous Alors je vous présente la TV LG NanoCell 8K 2019 75 pouces pour.... 1670€ LG 75SM9900 Les test ont découvert un problème de rétroéclairage https://www.trustedreviews.com/reviews/lg-75sm9900 https://www.digitec.ch/fr/page/lg-et-sa-premiere-television-8k-bof-15188 Une petite vidéo de la version 2020 qui est exactement le même modèle mais du coup sans le problème de rétroéclairage. Ca me donne envie de vendre ma LG C9 55 pouces et de repartir avec. https://www.toppreise.ch/comparison-prix/Televiseurs/LG-ELECTRONICS-75SM9900-p572613

posted the 08/25/2020 at 12:33 PM by mrponey