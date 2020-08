Bon, désolé, aussitôt leaké, aussitôt retiré !!



Va falloir attendre 23h30 pour le voir de façon officielle, alors je vais juste donner mon avis perso (et pas du tout fanboyisé)



"OH MY ZACK !!!"



Le trailer est plein d'émotion, monté sur la musique "Halleluia" de Leonard Cohen et montre au taquet de nouvelles séquences (et en 4/3, curieusement... Nouveau format du film ?)



Les haters continueront de haïr, j'imagine, mais pour un nombre hallucinant de geekos dans mon genre, on tient le graal.



C'est ouf.



J'aurais jamais cru ça possible.