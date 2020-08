Après la fin d'Agents of S.H.I.E.L.D. un petit remontant... La Béta de Marvel's The Avengers sur Playstation 4! Je suis actuellement dans la mission d'infiltration avec Hulk et Kamala Khan, et ohhhh surprise, je tombe sur qui ? Un clin d'oeil a "Quake" alias Daisy Johnson, dans un module d'expérimentation d'AIM. (le monde est petit "lol") il y a aussi Donnie Gill (Blizzard) dans un autre moduleSinon pour le gameplay, durant l'introduction sur le pont, j'ai pas trop accroché au gameplay de Thor et Iron Man, je veux en voir plus sur ces personnages, par contre j'ai adoré le gameplay de Captain America et Black Widow!Hulk bonne surprise aussi car j'avais peur de roulé sur le jeu avec un monstre pareil mais la difficulté est bien dosée !!! Pas mal d'ennemi arrive il faut jonglé entre les esquives et attaques c'est bien foutu, visuellement c'est beau et propre, le scénario m'intéresse déjà fortement avec des éléments rares ou peu utilisé dans les jeux-vidéo Marvel (Inhumains, Kree etc...) bref, je pensais attendre la version Playstation 5 au final je pense le prendre sur Playstation 4, étant en plus de cela en vacance lors du lancement du titre!Voilà, bien content de retrouvé ma petite Quake, bien qu'enfermée