Comme vous le savez tous, la PS5 est prévue pour la fin de l'année, et on a pu entrevoir déjà la manette sous toutes ses coutures mais aussi les différents accessoires vendus séparément le jour de la sortie, dont le casque audio dédié, la télécommande etc.C est sur la page officielle du site qu'on peut observer ces différents accessoires plus en détails et en 3D !* DualSense : https://playstation.com/en-us/accessories/dualsense-wireless-controller/ * Pulse 3D Headset: https://playstation.com/en-us/accessories/pulse-3d-wireless-headset/ * HD Camera: https://playstation.com/en-us/accessories/hd-camera/ * Media Remote: https://playstation.com/en-us/accessories/media-remote/