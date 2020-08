Bonjour,Aujourd'hui je vous poste un petit point d'avancement de la MASTER CHIEF COLLECTION.La mise à jour contient des infos sur le travail sonore des différents jeux, la mise en place de la saison 3 de la MCC, ainsi que de l'arrivée de halo 3 ODST sur PC.Pour les intéressées il s'agit d'un très gros communiqué trouvable sur le site Halowaypoint rubrique news.Pour les personnes fâchées avec l'anglais, Deepl est plutôt sympaHEY FRIENDS,Je vous partage une mise à jour importante ce mois-ci sur toute la Master Chief Collection (MCC). Pour ceux qui ont été attentifs, ce mois a été riche en nouvelles informations provenant du studio. Le mois de juillet a été le mois de Halo. Dans cette optique, nous avons quelques sujets à aborder dans la mise à jour d'aujourd'hui !Halo 3 a été lancé au début de ce mois sur PC. Nous avons ainsi apporté quelques corrections à l'ensemble de la collection, notamment à l'audio de Halo 3 et de Halo : Reach. Nous allons discuter avec les partenaires qui ont contribué à la mise à jour de l'audio avant de passer à la vitesse supérieure afin de voir comment se déroule notre enquête sur l'enregistrement de Halo 3.Ensuite, nous nous tournerons vers l'avenir et notre prochaine saison de contenu pour le MCC, qui comprendra des détails sur certaines nouvelles options à l'intérieur de Halo 3 : ODST's Firefight. Ensuite, nous parlerons des différentes fonctionnalités que les gens pourront trouver lorsque les essais de halo 3 ODST seront mis en ligne le mois prochain. Pour conclure, nous aurons un état des lieux alléchant pour confirmer de nombreux éléments de travail supplémentaires qui sont maintenant en cours de développement ! Alors, allons-y !Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

