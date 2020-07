Salut à tous.



Petit article pour demander votre avis.



J'ai acheté une Nacon revolution unlimited occasion à bon prix (TB état, reconditionnée) pour PS4/PC et je rencontre un bug très étrange sur Ghost of tsushima mais pas sur deux autres jeux testé (MGS 5 et RE7).



Le bug en question c'est que Jin court normalement tout droit et quand je stop la course pour la reprendre il ne se met qu'à marcher.



Pour qu'il reprenne une course normale droit devant, il faut que je change de direction avec le stick gauche pour qu'il puisse re courir tout droit à nouveau.



Si je stop à nouveau ma course, il faut re commencer la démarche.



Je ne parle pas de sprint mais de foulée.



Si je déco la Nacon pour connecter la Dualshock 4 sans fermer le jeu, le problème persiste avec la dual 4.



Mais si je ferme le jeu et que je le relance uniquement avec la Dual4, aucun soucis, je ne rencontre pas ce problème durant ma cession.



Si je déco la Dual4 alors que tout va bien pour re co la Nacon, le problème revient.



L'un d'entre vous a t'il cette manette avec le même soucis? Est ce un bug du jeu ou de la manette?





Merci.