Salut a tous

J’ai du coup pris la ps4 et ghost of tsushima et ratchet et clank

Je kiff de ouf

Bon le seul truc incroyable c’est le bruit. La première fois j’ai cru que je partais sur pluton avec un bruit de turbine de dingue.

Du coup je vais essayer de passer a la slim askip moins bruyante

Du coup je suis a la recherche des classiques: god of war 4, horizon, spider man, the last of us 1 et 2

1 er question avec vous d’autres jeux a conseiller ?

La j’achète actuellement un ps vr. J’avais lu des articles et @Shanks avait kiffer astro bot. D’autres jeux a conseiller ?