Nintendo France vient d’annoncer sur Twitter qu’un nouveau jeu, après Mario Tennis Aces , allait intégrer le programme “jeux à l’essai” : ce n’est nul autre que Pokkén Tournament DX qui sera jouable gratuitement entre le 29 juillet et le 4 août pour tous les abonnés au service Nintendo Switch Online . Ce programme permet sans doute à Nintendo de booster les ventes de leurs titres qui se sont le moins bien vendus, ou qui connaissent une petite période de mou en ce moment. Dans tous les cas, c’est une très bonne nouvelle pour tous les gens n’ayant pas pu découvrir ce jeu de combat à la très bonne bande-son lors de sa sortie et qui pourront ainsi se faire une idée sur celui-ci. Le jeu est d'ailleurs dores & déjà téléchargeable histoire de pouvoir le tester direct le jour J.

posted the 07/22/2020 at 06:54 PM by kevinmccallisterrr