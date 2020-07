Age of Empires célèbre licence de jeu de stratégie de Microsoft dont le 4ème opus, annoncé en novembre 2019 à l'occasion du XO19, est attendu par des millions de fans mais qui reste très discret depuis son annonce.En novembre 2019, les développeurs avaient déclarés que Age of Empires IV était en développement depuis 3 ans et qu'ils visés une sortie pour 2021.Mais, selon l'insider h0x0d, le jeu ne sortira qu'au premier trimestre 2022, sur la base d'informations provenant de ses propres sources.Cependant, ce ne sont que des rumeurs et on en saura peut-être plus le 23 juillet prochain à l'occasion du Xbox Games Showcase.Age of Empires IV est prévu sur PC. Un portage sur console Xbox par la suite n'est pas à exclure.