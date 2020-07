C est le vice président de la branche marketing de SIE, Eric Lempel, qui confirme ces dires, comme quoi des personnes se sont précipitées dans les magasins spécialisés dans le but de pré commander la ps5 suites à ces rumeurs..

M. Lempel a également déclaré que lorsque ces rumeurs de précommande ont commencé à circuler plus tôt cette semaine, il avait entendu des histoires de consommateurs se précipitant dans les magasins de détail pour faire la queue et effectuer leurs propres achats. Apparemment, tout le monde à la PlayStation était extrêmement perplexe quant à la raison de cette situation, que Keighley lui-même semblait trouver divertissante. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Je pense qu'il est sûr de dire pour vos téléspectateurs, nous vous ferons savoir quand la précommande aura lieu", a déclaré M. Lempel. "Cela ne se produira pas avec un préavis d'une minute. Nous vous ferons savoir à un moment donné quand vous pourrez précommander la PlayStation 5, alors ne vous sentez pas obligés d'aller courir et faire la queue partout avant d'avoir reçu un avis officiel sur la façon dont cela fonctionnera.

Like

Who likes this ?

posted the 07/17/2020 at 11:06 PM by kratoszeus