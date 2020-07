"cet automne"

A l'occasion d'un stream intitulé Inside Unreal, les développeurs de The Coalition ont confirmés que Gears Tactics sortira sur Xbox :Aucun support n’a été précisé pour le moment mais on peut logiquement imaginer que Gears Tactics sortira sur Xbox One avec une version Smart Delivery et «Optimized» pour la Xbox Series X.Gears Tactics est un jeu de tactique au tour par tour développé par Splash Damage en collaboration avec The Coalition et édité par Xbox Game Studios.Le jeu est sorti sur PC le 28 avril 2020.Le jeu est un préquel des premiers Gears of War.