J'avais un peu joué à ce jeu étant petit mais je n'avais pas accroché car j'attendais un jeu plus ouvert... Finalement aujourd'hui je l’apprécie beaucoup malgré sa construction vieillotte !Vous le connaissiez vous ? Vous avez d'autres jeux en dehors de Loaded dans ce genre ?

Like

Who likes this ?

posted the 06/24/2020 at 12:04 PM by arunotaku