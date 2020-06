La PSX est une console de jeux vidéo élaborée par Sony, pouvant faire office de centre multimédia.Cette console est sortie le 13 décembre 2003 au Japon seulement. C'est une PS2 améliorée (à l'aspect inédit), comportant un graveur de DVD, un tuner Télé intégré et un disque dur de 160 Go et ainsi que 250 Go pour les dernières versions.Elle est vendue au Japon 79 800 yens soit environ 615 €.Cette machine est capable d'enregistrer la télévision sur le disque dur et de graver ces enregistrements sur DVD ; son interface graphique bénéficie également de la fameuse « Cross Media Bar » (ou XMB) (que l'on retrouve sur les PSP et PS3) permettant de naviguer à l'écran dans les différentes sections que propose la machine (musique, vidéo, etc.), par l'intermédiaire d'icônes dédiées.La PSX est cependant un énorme échec commercial de Sony au Japon, c'est donc pour ces raisons que la firme a décidé de ne pas sortir cette console en Europe et aux États-Unis.Perso je savais absolument pas que ca existait.