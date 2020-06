Bonjour a tous, voila je me suis acheté une nouvelle tv il y a quelque semaine et quand j'utilise ma ps4 les jeux sont trop lumineux, j'ai regler plussieurs fois l'hdr ou modifier la mise a jour de la tv mais j'ai toujours le soucis.

Like

Who likes this ?

posted the 06/17/2020 at 05:54 PM by palan