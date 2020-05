Little Witch in the Woods

A Space for the Unbound

Rainy Season

Hoa

Pour voir ou revoir la présentation complète du Wholesome Direct 2020, rendez-vous sur la vidéo ci-dessous.

Aujourd'hui (enfin hier, techniquement), se tenait le. Une vitrine d'exposition non négligeable pour les développeurs indépendants. Au total c'est plus d'une cinquantaine de jeux, dits, qui nous sont passés sous les yeux durant les 37 minutes de vidéo.Sans revenir sur la totalité de ce qu'on a pu voir, ce qui serait extrêmement long, je vous ai fait une petite sélection très subjective des quelques titres que j'ai découvert, et qui ont piqué ma curiosité.Pour ceux qui en veulent plus, retrouvez la vidéo complète de ceen bas de l'article.Ellie, une apprentie sorcière, a encore beaucoup à apprendre. Et cet apprentissage s'annonce mouvementé ! Concocter des potions, trouver les ingrédients nécessaires à leur préparation, faire face à des créatures magiques, aider la population locale et j'en passe, sont tant de défis qu'elle devra relever durant ses 3 années de formation.est donc unede jeune sorcière. Le contexte est original et la vidéo de présentation (ci-dessous) illustre à merveille ce qui sera notre quotidien. Dans l'esprit il y a quelque chose de très, en espérant que le dépaysement y soit aussi intense, et que cette nouvelle vie que nous propose le jeu soit tout aussi bien remplie.En Indonésie dans les 90, deux adolescents vont enquêter sur les forces surnaturelles qui semblent menacer leur ville. En sous-texte, le jeu nous propose une expérience pour surmonter la dépression et l'anxiété. Un jeu "" donc. Une histoire aussi prenante que touchante, c'est au moins tout ce qu'on souhaite pour ce jeu et les joueurs qui le parcourront.La vidéo ci-dessous n'est pas celle de la présentation du jour (n'étant pas disponible pour le moment), il s'agit d'un trailer plus ancien. Mais en passant sur le replay de la vidéo à partir de 19 minutes 02, vous trouverez votre bonheur.Magnifier le quotidien, c'est un peu la pari de. Une famille cloitrée chez elle à cause d'intempéries va nous prouver qu'il peut arriver des choses extraordinaires dans la vie de tous les jours. Amis pluviophiles, amoureux des ambiances cosy, vous devrez ici y trouver votre compte.Malheureusement, la vidéo ci-dessous n'est pas non plus celle de la présentation du jour. Je vous recommande d'y jeter un oeil sur le replay à partir de 24 minutes 36.Lea été réservé à. Un jeu qui nous vient tout droit du vietnam et au charme, avec un style "dessin fait à la main" magnifique.De même, pour voir le trailer, ça se passe à partir de 34 minutes sur le replay. Sinon, juste en-dessous, une jolie petite vidéo de gameplay que j'ai pu trouver.