Tueur: Pyramid HeadSurvivant: Cheryl MasonMap: Midwich Elementary SchoolPTB dispo dès maintenant.Il y aura un skin légendaire pour Cheryl à savoir l'infirmière Lisa.Si Konami autorise à mettre Silent Hill dans Dead by daylight ça annonce surement le retour de la licence.

posted the 05/26/2020 at 07:13 PM by inferusredrum