Mafia est l'un des meilleurs jeux que j'ai fais dans ma vie de gamer. Je me revois au collège discuté de ce jeu avec des amis. Quelle claque et qu'elle histoire (on est en 2002).



Je comprends donc que les plus jeune d'entre nous, l'annonce de MAFIA leur fassent ni chaud, ni froid.



Voila ce que j'aimerais qu'ils conservent avant tout:

-La VF ! (Je pense qu'il sera en VOstFR ou alors nouvelle VF au mieux malheureusement...)

-Toutes les missions (oui même les plus chiante et j'espère aucune coupure)

-Les même musiques (Django Reinhardt !!!!!)



Dite en commentaire ce que vous aimeriez voir dans ce remastered et vos souvenirs de ce chef d'œuvre.



Madeleine de proust en vu !