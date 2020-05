Mais mes parents ils ont eu aucun respect pour la collectJ'étais a l'étranger et ils on en profité bouger mes affaires vu que j'habitais plus chez eux.Je vous jure ils ont tout balancé a la cave et quand j'ai voulu récup j'ai été démotivé car mes jeux et mangas étais sous un tas de conneries bien lourd.Alors hier j'ai eu le courage de m'y mettre.Bon mes mangas je leur ai dis adieu j'ai plus de place chez moi et 3/4 était sois tordu, déchiré soit on pris de l'humidité.J'ai su reprendre mes jeux, que je trouvais plus important et avais plus de valeurs a mes yeuxQuelques éditions collector on bien morflé mais j'ai su récup une bonne parti de mes jeux et vielles consoles qui fonctionne encore.Pour le moment tout est dans ma voiture en attendant une réponse au questions suivantes:1) Comment les ranger? Si j'étais célib j'aurais tout mis dans une bibliothèque mais la je suis marié avec un gosse pas envie de leur imposé tout ca2) Comment enlevé l'odeur d'humidité?Merci