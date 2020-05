Call of the Sea





Vampire the Mascarade: bloodlines 2





The Medium





Second extinction





Perso je l'ai pris comme un petit pre E3, ou le commencement du summer fest donc pas vraiment déçu, j'avais compris que pour cyberpunk2077 s'était mort donc...

par contre déçu d'AC Valhalla qui était la seule grosse licence et on n'a rien vu...