Bonjour, Tout à heure on jouant à Warzone, j'ai vu une affiche promotionnelle d'une nouvelle console qui sortirait le 25 Novembre 2020, serait ce un clin d'oeil ou un message caché d'activation ? Nous savons que la next gen est prévu pour la période de fin d'année. Sa coïncide bien avec les sorties de la précédente Gen qui était lancé en Novembre 2013

posted the 04/28/2020 at 01:40 PM by tuni06