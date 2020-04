Grosses révélations ces deux derniers jours ! Des énormes leaks concernant la deuxième génération de Pokémon ont été publiés sur le net. Je préfère le dire de suite mais aucun lien ne sera partagé ici ni aucune image postée car Nintendo est sur le qui-vive concernant cette nouvelle fuite. Juste sachez que c'est ni plus ni moins que le code source de la 2G qui a été révélé + de très nombreux sprites de version bêta de Pokémon + des roms de plusieurs versions. Si vous êtes intéressés vous trouverez rapidement des informations sur le net.

posted the 04/26/2020 at 06:09 PM by dantebits