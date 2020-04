Hello les kheys



J'espère que tout le monde va bien dans cette période extrêmement compliquée. J'ai reçu mon RE3 hier et j'ai trouvé bizarre d'entendre du bruit dans la boite... quand j'ai ouvert la boîte j'ai trouvé 2 disques. Sauf si j'ai la chance d'avoir le remake du 4 en exclu ou que j'ai raté un épisode et qu'il y a un disque d'installation je pense avoir 2 jeux... donc si une personne est intéressée pour avoir le jeu je peux le lui envoyé. Je le lache pour 20 euros comme le cd sera seul et qu'avec le chômage partiel pour certains j'imagine que c'est compliqué financièrement.



Voilà biz les loulous et prenez soin de vous



Ps: sorry pour les fautes. Je suis sur mobile depuis mon pieu XD