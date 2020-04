Bonsoir à tous,Je signe mon retour après plusieurs années sur Gamekyo (enfin retour je passe très régulièrement mais sans jamais poster). J'ai dû me réinscrire car aucun moyen de récupérer mon compte.Je poste ce soir car je suis à la recherche de fans de Final Fantasy et je sais qu'il y en a encore pas mal ici (et heureusement !). L'objectif étant d'étoffer l'équipe du site http://www.fffury.com . Le site a 12 ans, a pas mal de contenu et privilégie la qualité à la quantité.Les soluces sont vraiment ce que l'ont fait de mieux :FF7 : http://www.fffury.com/FF7-Solution.html FF8 : http://www.fffury.com/FF8-Solution.html FF9: http://www.fffury.com/FF9-Solution.html FF10 : http://www.fffury.com/FF10-Solution.html J'aimerais donc recruter des personnes motivées pour écrire des articles, des news voire même des solutions pour les plus courageux. J'aimerais en particulier traiter de Final Fantasy 7 Remake qui va faire un carton et j'aurais donc besoin de rédacteurs.Si jamais vous êtes intéressés ou que vous aimez Final Fantasy, vous pouvez laisser un commentaire ou mieux nous rejoindre sur Discord : https://discord.gg/DpVeAj7 , on vous y accueillera avec plaisir (le salon est ouvert publiquement depuis aujourd'hui).Pour ceux qui ne sont pas intéressés, ce serait sympa de jeter un coup d'oeil vite fait au site et dire ce que vous en pensez.A bientôt !