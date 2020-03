Voila un petit moment que je n'avais pas posté sur le site ou j'avais l'habitude de partager mes critiques en 180 secondes que j'ai mis en pause ayant trop de taff au théâtre à coté.

Je profite de cette période de confinement pour vous partager une web-série que nous avons partager sur la chaîne et qui vient tout juste de se finir, un petit format court pour tenter d'occuper vos journées coincé à la maison (pour les plus chanceux).



L'histoire:

Ne vous êtes-vous jamais demandé d’où vous venez cette petite voix qui vous guide dans votre vie ? Celle qui vous conduit à prendre telle ou telle décision ? Cette petite voix qui vous définit comme quelqu’un de constant, de persévérant, de patient, ou de clairvoyant ?

Cette voix, c’est votre conscience, et elle évolue dans une dimension peuplée de conscience chargée de conseiller au mieux leurs humains respectifs.

Le bureau des consciences vous propose une plongée dans le quotidien de deux colocataires : Ludo et Vlad, guidés par leurs deux consciences respectives : Persévérance et Constance.

Dès lors qu’on connaît l’existence du monde des consciences, le quotidien prendre une tout autre dimension, et les excès de joie, de colère, de folie, ou de jalousie trouvent leur origine dans un tout autre contexte.



























































Hésitez pas à laisser un petit commentaire ici ou sur youtube, pour une fois, j'ai tout mon temps pour vous répondre ^^



Prenez soin de vous.