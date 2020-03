Divers

file vers le bunker et arrive à Middle Island. Est-ce Shido que vous apercevez..? Il semblerait. Voulez-vous aller voir Shido ou l'ignorer et continuer vers le bunker ?prend la direction des coordonées. Là, une cache de survivaliste. Un fusil à pompe, du bandage, du papier toilette mais aussi une seringue. C'est le remède ! Bien équipé pour poursuivez en direction du bunker. Vous apercevez quelqu'un au loin.Faut-il s'approcher ? Ou essayer de contourner la personne en restant discret ?tire avec sa carabine sur l'infecté. Celui-ci s'écroule au sol. Chiotgamer en profite pour fuir et pour le semer. Il parvient à Middle Island. Là vous entendez des aboiements. Est-ce un chien ..?Voulez-vous allez vers le bruit ou l'ignorer ?décide de contourner l'infecté et arrive au bunker. Problème, celui-ci est gardé par un gros infecté.Faut-il attendre un peu ou l'attaquer ?choisi le chiffre 2. Il ouvre donc la boite...malheureusement celle-ci est vide. Duff15 n'apas choisi le chiffre chance qui était le 1. Les infectés commencent à l'attraper et à le dévorer., dans un grand élan de courage décide d'aller secourir Aym. Il parvient à éloignerles infectés. Aym peut donc s'enfuir. Slyder a des infectés aux fesses désormais. Heureusement,une voiture est là et vous pouvez vous en servir. Mais il y a aussi un vélo... Que choisissez-vous?parvient donc à fuir. Il se rend à Middle Island en toute tranquilité. Mais un bruit suspect vousattire... Allez vers le bruit ou l'ignorer ?