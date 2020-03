Hello

Après les videos de Alix, j'ai eu envie de me refaire half life 2. Je l'ai sur steam, mais étant un joueur manette je n'arrive pas à me faire aux contrôles tout pourris de la version pc à la manette.

Je l'aurais bien fait sur one x (en plus il est dispo en 4K!), mais il n'est pas accessible par le store.

Peut-on acheter une clé de jeu xbox 360 et l'activer sur le store actuel?

Merci