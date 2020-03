Bonjour à tousBon j'ai déménager de mon ancienne adresse ou j'avais la fibre optique 1Gbit/s le fait de télécharger un jeu ou des films en 4K ultra hd me prenait environ 20 min.Et la catastrophe je fais un test d'éligibilité ça m'annonce Adsl 14 Mb/s ou la box 4G de Bouygues je tente dans un premier temps la box 4G, c'est nul est instable souvent à 3Mb/s si j'ai de la chance à 8Mb/s je me ravise en prenant la box sosh et la pour télécharger les jeux sur les différentes plateforme je suis comme ça :Les jeux les mises à jours sont de plus en plus lourd çà me prend une nuit et j'ose pas imagine combien de Go vont pesé les futurs jeux next gen.Bon je me suis un peu renseigne t'appelle les opérateurs, j'ai l'impression qu'il en savent moins que toi, j'ai fait quelques recherche sur le net et la bim je tombe sur le site de l'arcep qui à fait une mise a jour de sa carte et propose en Beta, quand va être déployer la fibre optique chez vous ça ressemble à ça :Cette carte est mis à jour tout les 3 mois.Voila j’espère que ça va vous aidez. Moi elle arrive dans moins d'un an.