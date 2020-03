Bonjour tout le monde.



Il est temps de déposer les armes et de mettre en pause la guéguerre PS5 vs Series X pour combattre notre ennemi commun, le fameux Covid-19. Nous avons en effet la possibilité de mettre à profit la puissance de calcul de nos PC pour aider à la recherche d'un vaccin ! Je vous laisse lire cet article de 01net pour plus d'infos.



https://www.01net.com/astuces/comment-vous-pouvez-aider-la-recherche-contre-le-coronavirus-grace-a-votre-pc-1877989.html