Plus de 30 millions d'entre vous sont passés pour jouer à Warzone. Merci à cette communauté extraordinaire. Jouez-y gratuitement dès maintenant.

Activision est pleinement satisfait du succès de Call of Duty : Warzone. Désormais doté d'un mode solo, le nouveau Battle Royale a battu un énième record en pleine période de confinement à cause de la pandémie de coronavirus. Le mode à 200 joueurs et les parties avec les escouades de quatre ou cinq soldats sont toujours prévues pour les prochaines semaines.Fortnite (Epic Games) - 20 millions de joueurs en six semainesApex Legends (Electronic Arts) - 25 millions de joueurs en une semaineCall of Duty : Warzone - plus de 30 millions de joueurs en 240h