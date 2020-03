Divers

-Le jour se lève. Vous avancez danset apercevez une première maison. Après être rentrer dedans, vous récupérez un masque de niveau 2 qui vous immunise contre les infectés. En continuant de fouiller vous trouvez une batte de baseball qui peux vous permettre de vous défendre.Soudain une alarme retentit prévenant qu'une tempête arrive. Le seul endroit sûr est un bunker se trouvant à Middle Island.Pas le choix, il faut vous y rendre. C'est alors que vous trouvez un quad. Voulez-vous le prendre ou peut-être préférez-vous continuer à pied ?-Alors que le soleil commence à s'élever dans le ciel, vous avancez dans. Après avoir fait le tour des maisons sans succès, vous entendez un bruit dans le dernière maison de la rue. Vous rentrez à l'intérieur et vous vous approchez du bruit qui provient de la cuisine...Il s'agit d'un infecté qui est en train de manger un corps. Que faire ? L'attaquer à main nue ou rebrousser chemin ?et fouillez la zone. Shido et Duff15 tombe nez à nez ! Shido étant le premier à être rentrer dans l'entrepôt, que décide t'il ? Attaquer à main nue Duff15 ? L'éviter et fouiller l'aile Est de l'entrepôt ?s'est malheureusement endormi. Des infectés s'empressent de l'attaquer pendant son sommeil. Malheureusement, impossible de survivre à cette attaque...Un chevreuil se ballade et profite du calme. Vous continuer à avancer et tomber sur un campement. A l'intérieur, des vivres, mais aussi un pistolet avec 3 balles, qui vous seront certainement utiles. L'exploration se poursuit et c'est alors que vous entendez l'alarme prévenant qu'une tempête arrive. Le seul endroit sûr est un bunker se trouvant à Middle Island. Vous prenez donc cette direction. Souhaitez-vous prendreune voiture trouvée en forêt et qui est en piteuse état ? Ou continuer à pied au risque de mettre plus de temps ?Alors que vous avancez prudemment, une horde d'infectés vous aperçoit au loin. Ils se mettent à votre poursuite !Vous courrez aussi vite que possible mais ils sont trop nombreux. Vous décidez de grimper à un arbre où se trouve une petite cabane d'observation.Vous êtes encerclés. Mais vous apercevez une tyrolienne. Celle-ci semble en mauvaise état. Faut-il la prendre ? Ou appelez à l'aide ? Qui sait, peut-être que quelqu'un viendra vous aider...?: 8 ... mais pour combien de temps ..?PS : Suzukube ne répondant pas, j'ai dû l'éliminer désolé.