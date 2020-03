hello question simple, je suis en couple mais nous habitons chacun chez nous (avec nos enfants respectifs en garde partagée).. parfois je dois rester chez moi, mais parfois je souhaite aller chez elle. comment faire? ça passe en cas de contrôle (si j'ai un justificatif de sa part)? merci

posted the 03/17/2020 at 08:10 PM by seb84