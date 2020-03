Ori and the will of the Wisps !!

Et la tu te dis...mais comment ça....il fait genre il a les 1000 G mais c'est marqué 670/1000 !!Ouais et ça c'est parce que ce jeu a été codé par un aveugle sourd muet manchot Afghan en sous nutrition......et séropositif !!!.....bref par quelqu'un qui n'est pas en possession de tous ses moyens !! Les succes restant sont juste buggé et ne veulent pas se débloquer !!Franchement ce jeux est juste bourré de bugs bien plus que n'importe quel jeu Ubisoft sorti à ce jour, des bugs en tout genre et de tout style c'est juste dingue.En plus de ne proposer aucun réel challenge, aucune réelle nouveauté par rapport au premier opus (c'est exactement le même schéma que le premier opus), une durée de vie très faiblarde, et un scénario anecdotique saupoudré de gnan-gnan mélodramatique, difficile de ne pas sentir frustré, et ma frustration est aussi grande que la hype dont jouit injustement ce jeu, car clairement ça n'est pas mérité !!Aucune réelle prise de risque, il n'y a que la BO et la DA, soit l'éssentiel pour une majorité, qui réajustent le niveau du produit !!Et c'est la que tu me dis : "ben alors pourquoi tu la torché à 1000G si il te plait pas tant que ca ??!!" , tout simplement parce que j'y ai vu une opportunité de 1000G facile, donc me suis dis tant qu'a faire !!....Bref torché en 2 runs, un run de 40 h en difficile pour tout faire à 100% et apprendre la map par coeur, et un deuxième run en facile torché en 2h20Si je devais lui mettre une note ca serait 12/20 en l'état et 14/20 quand il sera débuggé !!!