Hello tout le monde. Je viens de finir la suite de Ori et en y jouant j'y pensait même plus mais je viens de me rappeler que dans un des trailers du jeu (a partir de 54 sec) on voit Ori dans une sorte de petit Wagon de mine. J'ai absolument pas fait cette partie et vous ? Je pense pourtant avoir fait toutes les zones...





www.youtube.com/watch?v=kd0zbNw1VOg&t