Yop, les fans de Poké.Je sais bien qu'il est de coutume de basher dans tous les sens le dernier opus de Gamefreak, mais bon, perso, moi j'adoreBref, pour les fans de Pikachu et de ses potes, c'est le dernier week-end où on peut choper un(soit le Pokémon le plus cool de la Terre) dans sa version(qui déchire grave sa race).J'ai enfin réussi à en choper un (yes !) mais tant qu'à faire, j'aimerais avoir les deux versions.Je joue sur, donc la version Gigamax sur laquelle je tombe, c'est. La forme grave Gigamax n'apparaît que dans la version bouclier.Donc, question :Sachant que comme je suis chiant, il me faudrait (oui, je fais mes courses) un Salarsen Gigamax(très important) et que(on ne peut plus le faire, après) - parce que j'adore me taper des délires sur les noms de mes Poképotes.Évidemment, je pourrai renommer celui que j'échange à votre convenance. Leque j'ai à échanger est. Je peux encore tenter des raids pour espérer en choper un mâle si vous préférez (chacun son kiff, on ne juge pasBonne chasse les dresseurs !!!