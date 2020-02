Salut à tous! Nous sommes ravis d'être à la Game Developers Conference à San Francisco du 16 au 20 mars. Cette année, nous mélangeons un peu les choses. Nous avons invité plusieurs de nos studios de jeux vidéo de première partie à nous rejoindre et à partager un aperçu des coulisses de certaines de leurs décisions de conception et de développement. De plus, nous aurons des experts de tous les outils de développement, services en ligne et plateformes en partenariat avec nos studios pour approfondir les dernières nouveautés technologiques.Assurez-vous de suivre @MSFTGameStack sur Twitter pour les dernières nouvelles et informations sur les développeurs de jeux de Microsoft.Voici un résumé de nos discussions que vous ne voudrez pas manquer:Mercredi 18 mars 20209h00-10h00Depuis plusieurs années, Xbox travaille en étroite collaboration avec la communauté des jeux et du handicap et des experts de l'industrie pour identifier les considérations d'accessibilité les plus fréquemment demandées dans les jeux. Grâce à cette collaboration, nous avons développé et publié un ensemble de meilleures pratiques destinées à aider les concepteurs à générer des idées, à fournir aux développeurs des directives d'implémentation détaillées et à servir d'outil pour aider à valider l'accessibilité de vos titres. Venez en apprendre davantage sur les consignes d'accessibilité Xbox et découvrez les principales considérations d'accessibilité qui peuvent vous aider à créer des expériences plus inclusives et plus agréables pour nos joueurs.Conférencière: Evelyn Thomas (gestionnaire principale de programme, Microsoft)Ajouter à votre calendrier GDC10h30-11h30Alors que les joueurs jouent sur plus d'appareils et de réseaux que jamais, les studios recherchent des services multijoueurs qui réduisent les défis liés à la création, à la gestion et à l'exécution de serveurs à grande échelle. Les participants apprendront comment la Coalition a pris des décisions de conception et de développement dans Gears of War 5 en utilisant PlayFab pour adapter automatiquement leur mode multijoueur, connecter les joueurs et développer leur titre acclamé par la critique.Conférenciers: Chris Palmer (directeur de programme principal, Microsoft) Beau Brennen (The Coalition)Ajouter à votre calendrier GDC14h00-15h00Des mondes plus grands, une géométrie plus complexe, des textures de résolution plus élevée et un nouveau niveau de réalisme - Les participants apprendront comment de nouvelles fonctionnalités DirectX, telles que DirectX Raytracing tier 1.1, Mesh Shader et Sampler Feedback font avancer les graphismes des jeux, et quelles sont les opportunités sans précédent sur l'horizon.Conférencier: Jianye Lu (gestionnaire de programme principal, Microsoft)Ajouter à votre calendrier GDC15h30-16h30Le fidèle vertex shader nous a bien servi au cours des 20 dernières années, mais le moment est venu de franchir une nouvelle étape dans l'innovation technologique. Les shaders de maillage appliquent toute la puissance du calcul GPU généralisé au pipeline de traitement de la géométrie, ouvrant ainsi un nouveau niveau de flexibilité et de performances. Les participants apprendront les bases des Mesh Shaders dans DirectX12, et comment commencer à utiliser ces nouvelles fonctionnalités passionnantes.Conférencier: Shawn Hargreaves (ingénieur logiciel principal, Microsoft)Ajouter à votre calendrier GDC17h00-18h00Apprenez des concepteurs audio de Borderlands 3 et Gears of War 5 comment une collaboration entre Microsoft, Dolby et nos partenaires middleware a lancé une révolution avec le son spatial qui transforme n'importe quelle paire d'écouteurs en une passerelle multidimensionnelle vers un autre monde. Les participants approfondiront le pipeline de conception audio (Project Acoustics) et la relation avec l'accélération matérielle dédiée sur les consoles Xbox de nouvelle génération.Conférencier: Robert Ridihalgh (spécialiste audio technique principal, Microsoft)Ajouter à votre calendrier GDCJeudi 19 mars 202010h00-11h00Avec plus de 100 millions de joueurs par mois, Minecraft est l'un des jeux les plus importants et les plus influents de la planète. Quelle que soit la taille de votre jeu, avoir une stratégie LiveOps efficace est essentiel pour stimuler l'engagement et la rétention des joueurs au fil du temps. Les participants apprendront comment Team Minecraft utilise les blocs de construction d'Azure PlayFab pour personnaliser leur stratégie LiveOps et d'analyse afin de soutenir leur base de joueurs croissante dans le monde entier.Intervenants: Thomas Gutschmidt (directeur de programme principal, Microsoft), Chris Casanova (producteur, Minecraft), Gama Aguilar-Gamez (gestionnaire de programme principal, Minecraft)Ajouter à votre calendrier GDC11h30-12h30Animé par le directeur des jeux pour tous de Xbox, ce panel mettra en vedette des leaders de l'industrie du jeu discutant de la façon dont la technologie et la communauté se réunissent pour améliorer les jeux pour tout le monde. «Gaming for Everyone» (G4E) n'est pas seulement un engagement pris sur Xbox pour développer la communauté de développement de jeux afin qu'elle soit plus diversifiée et inclusive; nous pouvons améliorer le jeu de manière subtile, mais importante, dans le cadre de notre mission de veiller à ce que tout le monde se sente bienvenu pour jouer. Parce que quand tout le monde joue, nous gagnons tous. Les participants auront des nouvelles des développeurs et des éditeurs sur la façon dont ils mettent en œuvre la pensée de conception inclusive pour le développement de jeux et l'expansion de l'industrie.Conférencière: Katy Jo Wright (directrice - Jeux pour tous, Microsoft)Ajouter à votre calendrier GDC12h30-13h30Un pipeline CI / CD DevOps de qualité peut aider à expédier des jeux plus rapidement et avec une meilleure qualité. À quoi ressemble votre flux de travail de développement depuis votre IDE vers le Cloud ou les App Stores? Combien d'outils utilisez-vous pour publier et comment gérez-vous les mises à jour et la surveillance? Au cours de cette session, les participants découvriront comment utiliser les actions GitHub, comment créer un flux de travail de bout en bout de votre IDE vers le cloud et les meilleures pratiques permettant à vos chaînes d'outils de développement d'applications Unity avec Microsoft Azure.Conférencier: Ji Hye Eom (GitHub)Ajouter à votre calendrier GDC14h00-15h00Les participants entendront les développeurs de jeux sur leur expérience de développement pour la plate-forme de streaming de jeux de Project xCloud. L'équipe xCloud va approfondir la façon dont la plateforme est conçue comme un pipeline intuitif pour les développeurs de jeux, nécessitant peu ou pas de développement supplémentaire pour déverrouiller n'importe quel jeu du catalogue Xbox vers plus de 2B + appareils dans le monde.Conférencier: Shawn Farkas (ingénieur logiciel principal, Microsoft)Ajouter à votre calendrier GDC16h00-17h00Apprenez de Team Minecraft comment ils cartographient, désignent et rappellent des points d'intérêt précis dans l'espace 3D de Minecraft Earth, accessibles sur les appareils iOS, Android et Hololens. Les participants plongeront profondément dans le SDK Azure Spatial Anchors et apprendront à créer des mondes AR riches et interactifs à partir de zéro.Conférencière: Neena Kamath (gestionnaire principale des PM, Microsoft)Ajouter à votre calendrier GDC17h30-18h30La version 9 de Simplygon devrait améliorer la norme de l'industrie en matière d'optimisation de contenu 3D. En collaboration avec Adobe Substance, les participants apprendront comment la nouvelle API Python de Simplygon peut être utilisée avec le Substance Automation Toolkit pour créer des pipelines de texturation fluide pour un contenu optimisé.Conférencier: Samuel Ranta Eskola (gestionnaire de programme principal, Simplygon)A croire que Microsoft et leurs développeurs vont se rendre a la PAX et la GDC comme ça