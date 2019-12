Death Stranding









2019 se termine il est temps de faire un récapitulatif de cette année. Une année pour ma part un peu faiblarde niveau jeu, hormis Death Stranding que j'ai trouvé incroyable, un Slay the Spire terriblement addictif et un Anno 1800 enfin sur les bons rails. Il y a quand même quelques bonnes surprises comme Luigi's Mansion 3, A Plaque Tale mais aussi des déceptions, Sekiro que je voudrai bien aimer mais cette trop grande difficulté imposée a eu raison de moi, dommage car il aurait pu être sur le podium. Ma Switch qui prend la poussière, j'ai soufflé dessus pour LM3 qui vaut vraiment le détour mais c'est un peu léger.Bref, voici les OST qui m'ont marqué cette année, de très belles choses notamment Death Stranding que ce soit les musiques de Ludvig Forssell ou les titres de Low Roar, Silent Poets et j'en passe, c'est du caviar.Mention spéciale pour A Plague Tale: Innocence et son ambiance sonore très particulière, un gros travail de Olivier Deriviere qui mérite d'être salué.C'est tout pour moi, bonnes fêtes de fin d'année !