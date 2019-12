Bonjour bonjour!



Voilà, étant un joueur console depuis toujours, j'ai envie d'étendre un peu mes horizons en matière de jeu.

J'ai donc décidé de me tourner vers le PC^^

Mais n'y connaissant absolument rien devant cette jungle de composant en tout genre, une aide pour m'éclaircir et y voir plus clair serait la bienvenu!



Donc en gros il me faudrait des conseils pour le choix d'une tour(lol), écran, clavier et la souris.

Et le wifi aussi car je suis trop loin de ma box pour un branchement ethernet.



Pour le budget, j'ai la possibilité de monter jusqu'a 4000 euros maximum.

De plus ce serait préférable que l'OS soit fourni et si possible le montage aussi(sauf si vous avez en tête des tuto qui explique comment s'y prendre).



Merci à tous d'avance ^^