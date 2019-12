C'est Via Twitter que Double Fine fait l'annonce d'un projet Mystère pour 2020 rappelons que Double Fine va sortir Psychonauts 2 ainsi qu'éditer Samurai Gunn 2 ( Double Fine est également un Studio d'édition difficile de dire actuellement si ils garderont leur indépendance d'édition et pourront éditer des jeux sur d'autres plateformes que la XBOX et le PC ou si ils éditeront que des jeux pour Microsoft. ) Le projet Mystère pourrait être un jeu développé par un autre studio ou alors c'est un nouveau projet de Double Fine .Quoi qu'il en soit nous en saurons plus l'année prochaine, mais beaucoup de fans aimeraient revoir un retour de Brütal Legend.