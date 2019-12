Bonjour à tout le monde !Vous êtes beaucoup à avoir suivi mon aventure pour produire ma tasse à café "Pipacafé" à travers KissKissBankBank !Aujourd'hui elles sont enfin disponibles et il m'en reste une dizaine sur ma boutique Etsy !Vous pouvez en commander pour Noël mais aussi me suivre sur Instagram: samuel_masson_designMerci à vous et n'hésitez pas à me poser des questionsBonne semaine à toutes et à tous !