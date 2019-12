Allez je retente , il y a de ça 1 an j'ai essayé de m'inscrire ici dans le but de partager mes créations .Pour ceux qui trainent un peu sur les forums et autre groupes fermé facebook vous m'avez peut être déjà croisé sous le pseudo de pademonium.

Cela va bientôt faire 3 ans que j'ai commencé le chantier via L'asso de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique (et le site) HFS play des thèmes cinématiques , l'idée était de reprendre le travail initié par james baker sur Hyperspin : Plutôt que de faire des thèmes avec 2,3 png et un fond d'écran qui bouge de gauche à droite et qui ce battent en duel , figé voir académique



Pourquoi ne pas intégrer la vidéo dans hyperspin et dans les frontends plus généralement et rendre le tout plus funky?Vachement limité et frustré par les outils et les possibilités à l'époque je décidais de me lancer définitivement dans le montage.Bon, Je n'y connaissais pas grand chose mais voyant ce que faisais james j'étais gonflé à bloque et décidé d'apprendre pour essayer d'enjoliver mon interface .s



Depuis j'ai couvert beaucoup de systémes (environ 50) , recréer des intros cultes , fais des collections , des thèmes jeux , différents hommage pour des sites comme AtariAge, 4 an de montage sur les sagas qui ont bercé presque toute notre (seconde) vie de Gamer... Beaucoups d'anecdotes , des rencontres avec les artistes/ compositeurs/modeleur de pixel du YouTube gaming "underground" .j'ai eu le privilége de travaller avec beaucoup de gens talentueux et qui méritais un coup de projecteurs ! ( à mon échelle) bref j'ai touché un peu à tout ET aujourd'hui je continue à partager mon travail avec les différente commmunautées retro gaming. Je précise avant de me faire jeter qu'il n'y aucune démarche pécuniere ,n'y l'envie de faire un coup de pub c'est simplement du partage et j'imagine que beaucoup utilise les frontends parmis vous , c'est l'opportunité d'échanger! voilà je vous laisse avec quelque extraits de mes travaux (surtout sur launchbox mais je jongle avec les autres aussi , retropie /hyperspin pour ne citer qu'eux)